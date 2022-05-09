Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 47

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 09.05.2022г.(понеделник) от 09:30ч. до 14:00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв.''Българка''– северната част.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.