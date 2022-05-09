Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 09.05.2022г. от10:30ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на площад "В.Левски".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.