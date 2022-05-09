75-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 41 минути, брой четения: 64 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 64

Жена на 75 години е пострадала тежко при катастрофа и е приета в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. Пациентката е със съчетана травма на гърди и корем. Състоянието й е тежко, има опасност за живота й.

Възрастен мъж също е настанен в болницата, след като е пострадал при пътен инцидент. 76-годишният велосипедист е със счупена ръка.

От 5 до 8 май спешна помощ в болницата са потърсили 160 души, хоспитализирани са 54 от тях. Извършени са 21 операции и 10 раждания.