Прекъсване вооподаването на ул.''Патриарх Евтимий''

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.05.2022г.(вторник) от 09.00ч. до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул." Патриарх Евтимий"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.