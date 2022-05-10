Откриване на изложба "Феерия от мъниста"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 35 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 9

На 13 май 2022 г. предстои да бъде открита временна изложба "Феерия от мъниста", която е дело на Добринка Добрева-Славова, уредник в отдел "Етнография" към РИМ - Сливен. Представена ще бъде колекция от мъниста, мънистени накити и украси от фонда на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен.

Заповядайте на откриването, което ще се състои в музейния ни обект - Първата държавна фабрика на Балканите, от 17:00 ч.!