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Откриване на изложба "Феерия от мъниста"

10 май 2022 08:57, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 35 минути, брой четения: 9
изложба

На 13 май 2022 г. предстои да бъде открита временна изложба "Феерия от мъниста", която е дело на Добринка Добрева-Славова, уредник в отдел "Етнография" към РИМ - Сливен. Представена ще бъде колекция от мъниста, мънистени накити и украси от фонда на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен.

Заповядайте на откриването, което ще се състои в музейния ни обект - Първата държавна фабрика на Балканите, от 17:00 ч.!

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