Прекъсване водоподаването в кв.''Комлука''

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 10.05.2022г.(вторник) от 09.15ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Комлука"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.