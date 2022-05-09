Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 09.05.2022г. е прекъснато водоподаването на с.Селиминово до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.