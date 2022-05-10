Прекъсване водоподаването по бул. Бургаско шосе, източно от бул. Стефан Стамболов и вилна зона Рамануша

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 5

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 10.05.2022г. от 20:30ч - до отстраняването на аварията е прекъснато водоподаването по бул. Бургаско шосе, източно от бул. Стефан Стамболов и вилна зона Рамануша

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.