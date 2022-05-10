Прекъсване водоподаването Беленско шосе

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 10.05.2022г.(вторник) от10.00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на Беленско шосе район бензиностанция Лукойл .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.