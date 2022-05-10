Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ученици поеха управлението на Областната управа на Сливен за един ден

10 май 2022 11:54, Диана Сивенова (Областна управа Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 41 минути, брой четения: 20
Ученици управляват Областната управа

Във връзка с инициативата "Управляваме заедно", която се организира от Младежки дом – Сливен, функциите на областен управител на област Сливен пое ученичката Таня Кънчева от СУ "Д.Рохов", а креслото на зам.областната управителка Пепа Генчева бе заето от Ангелина Сярова от ПГПЗЕ "З.Стоянов".

Областният управител Веселин Вълчев изпрати приятните си млади гости с увереността, че идва достойно поколение от управленци, които ще водят България напред.

Инициативата "Управляваме заедно" се организира от Младежки дом - Сливен в партньорство с институциите в града по случай Деня на младежкото самоуправление, деня на Европа, Европейската година на младежта и в рамките на Европейската седмица в България /5-17 май/.

Снимки

Ученици управляват Областната управаУченици управляват Областната управаУченици управляват Областната управа
« предишнаследваща »


 