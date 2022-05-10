Ученици поеха управлението на Областната управа на Сливен за един ден

Област Сливен преди 41 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 20

Във връзка с инициативата "Управляваме заедно", която се организира от Младежки дом – Сливен, функциите на областен управител на област Сливен пое ученичката Таня Кънчева от СУ "Д.Рохов", а креслото на зам.областната управителка Пепа Генчева бе заето от Ангелина Сярова от ПГПЗЕ "З.Стоянов".

Областният управител Веселин Вълчев изпрати приятните си млади гости с увереността, че идва достойно поколение от управленци, които ще водят България напред.

Инициативата "Управляваме заедно" се организира от Младежки дом - Сливен в партньорство с институциите в града по случай Деня на младежкото самоуправление, деня на Европа, Европейската година на младежта и в рамките на Европейската седмица в България /5-17 май/.

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