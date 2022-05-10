Прекъсване водоподаването на с.Злати войвода

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 10.05.2022г. е прекъснато водоподаването на с.Злати войвода от 13.00ч. до 20:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.