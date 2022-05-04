Прекъсване водоподаването на с.Гергевец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария днес /сряда/

04.05.2022 г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец до 16.00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.