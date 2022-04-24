Прекъсване водоподаването в с.Глуфишево

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Неделя) 24.04.2022г. е прекъснато водоподаването на с.Глуфишево от 12:00ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.