Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ние празнуваме…

11 май 2022 12:29, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 26 минути, брой четения: 18
КЛАСИКА

На 10.05.2022 г. /вторник/ театър „Класика“ представи дългоочакваната премиера на постановката „Михал Мишкоед“, посветена на юбилея на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Залата се изпълни с много гости и смях.

Благодарим Ви, класици!

Снимки

КЛАСИКАКЛАСИКАКЛАСИКАКЛАСИКАКЛАСИКАКЛАСИКА
« предишнаследваща »


 