Ние празнуваме…

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ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 26 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 18

На 10.05.2022 г. /вторник/ театър „Класика“ представи дългоочакваната премиера на постановката „Михал Мишкоед“, посветена на юбилея на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Залата се изпълни с много гости и смях.

Благодарим Ви, класици!

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