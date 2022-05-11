Ние празнуваме…

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ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 32 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 24

Седмицата, посветена на 50-годишнината на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, беше открита със спортен турнир. В него се включиха колеги от ОУ „Д-р Иван Селимински“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и СУ „Константин Константинов“. Имаше спорт, емоции и добро настроене.

Благодарим Ви, колеги!

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