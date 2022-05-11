ПОРЕДНО ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

На 11.05.2022г. нашите учениците получиха грамоти и награди за отлично представяне на училището в дейностите по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Иновации в действие".

Снимки