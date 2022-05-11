НАГРАДА ЗА ТЕАТРАЛНАТА НИ ТРУПА ОТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ "МАЛКИЯТ ПРИНЦ" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 16 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 2

От 6 до 8 май в град Велико Търново за шестнадесети пореден път се проведе Национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц”. Театрална трупа „Опит за летене“ към Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, се представи с двата си премиерни спектакъла „Р.У.Р.“ по Карел Чапек и „Боряна“ по Йордан Йовков. Учениците актьори, с ръководител – Николина Велчева, се представиха достойно и успешно сред своите връстници от цялата страна, като имаха възможността да играят на гляма сцена на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново. С награда за поддържаща мъжка роля бе удостоен Тервел Дянков за ролята си на Домин в спектаъла „Р.У.Р.“. Трупата получи поощрителни грамоти от журито за участието си на фестивала.

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трява да бъде запален“, е казал философът Плутрах. Пожелаваме на учениците актьори и техния ръководител, Николина Велчева, вдъхновение, търпение и още много успехи на големите сцени.

https://youtu.be/5gOhhwWbvZk

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