Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
НАГРАДА ЗА ТЕАТРАЛНАТА НИ ТРУПА ОТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ "МАЛКИЯТ ПРИНЦ" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
От 6 до 8 май в град Велико Търново за шестнадесети пореден път се проведе Национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц”. Театрална трупа „Опит за летене“ към Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, се представи с двата си премиерни спектакъла „Р.У.Р.“ по Карел Чапек и „Боряна“ по Йордан Йовков. Учениците актьори, с ръководител – Николина Велчева, се представиха достойно и успешно сред своите връстници от цялата страна, като имаха възможността да играят на гляма сцена на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново. С награда за поддържаща мъжка роля бе удостоен Тервел Дянков за ролята си на Домин в спектаъла „Р.У.Р.“. Трупата получи поощрителни грамоти от журито за участието си на фестивала.
„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трява да бъде запален“, е казал философът Плутрах. Пожелаваме на учениците актьори и техния ръководител, Николина Велчева, вдъхновение, търпение и още много успехи на големите сцени.