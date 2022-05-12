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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Селиминово

12 май 2022 06:37, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Четвъртък) 12.05.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово от 08.00ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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