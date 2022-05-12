Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по Воден цикъл днес (четвъртък) 12. 05.2022г. е прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.