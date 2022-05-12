Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 12.05.2022г.(четвъртък) 09.00ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Даме Груев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.