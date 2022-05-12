Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 36

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 12.05.2022г.(четвъртък) от 09:00ч. до 12:00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв.''Българка''– северната част.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.