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Заповед за отмяна на процедура за провеждане на електронен търг

12 май 2022 10:16, Диана Сивенова (Областна управа Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 26

Заповед за отмяна на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот ЧДС в с. Асеновец, община Нова Загора.

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Заповед за отмяна на електронен търг [206KB]

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