Заповед за отмяна на процедура за провеждане на електронен търг

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Заповед за отмяна на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот ЧДС в с. Асеновец, община Нова Загора.

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