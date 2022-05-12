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Сливен. Новини от източника. Последни новини

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА

12 май 2022 10:40, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 9
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Във връзка с провеждането на XXIV Национален фестивал на детската книга 2022 г. в Сливен, учениците от II "a" и II "б" клас на СУ "Йордан Йовков" - Сливен, присъстваха на откриването на изложба "Театрални кукли на любими литературни герои". Второкласниците останаха приятно изненадани и въодушивени от творбите на участниците в XI Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

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