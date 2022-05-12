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,,ФАЛШИВ РЕЧНИК НА СМЕШНИТЕ ФРАЗИ“

12 май 2022 11:35, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20
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Учениците от 1. ,,А“ , 3. ,,А“ и 3. ,,Б“ клас се включиха във Фестивала на детската книга, като се срещнаха с писателя Иван Раденков. Той избра интересен начин да представи най-новата си книга ,,Фалшив речник на смешните фрази“. Авторът показа и своите способности на композитор и музикант. С настроение и много емоции премина целият ден.

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