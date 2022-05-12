„Епопея на незабравимите“

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 38 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 26

Завършващият випуск на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ увековечи своето присъствие в гимназията със запомнящ се спектакъл на 11.05.2022 г. в зала „Сливен“. Наред със забавлението празникът беше съпроводен с благородна кауза, посветена на дете в нужда.

Скъпи абитуриенти, запазете добротата в сърцата си и човещината си!