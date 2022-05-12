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„Епопея на незабравимите“

12 май 2022 15:17, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 38 минути, брой четения: 26

Завършващият випуск на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ увековечи своето присъствие в гимназията със запомнящ се спектакъл на 11.05.2022 г. в зала „Сливен“. Наред със забавлението празникът беше съпроводен с благородна кауза, посветена на дете в нужда.

 

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