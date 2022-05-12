ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 38 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 19

СУ "Йордан Йовков" организира, "Ден на отворените врати" и кани всички бъдещи осмокласници и техните родители. Те ще имат възможност да получат отговори на всички свои въпроси по отношение на бъдещата паралелка професия "Приложен програмист", както и да се запознаят с материалната база на училището.

Очакваме Ви!