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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

12 май 2022 15:18, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 38 минути, брой четения: 19
Снимка 1

СУ "Йордан Йовков" организира, "Ден на отворените врати" и кани всички бъдещи осмокласници и техните родители. Те ще имат възможност да получат отговори на всички свои въпроси по отношение на бъдещата паралелка професия "Приложен програмист", както и да се запознаят с материалната база на училището.

 

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