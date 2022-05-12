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Пет запомнящи се години!

12 май 2022 15:18, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 36 минути, брой четения: 30

В този слънчев ден с гордост и тъга изпратихме випуск 2022 на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Денят, изпълнен с блясък в очите, емоции в душите и усмивки на устите, запечата спомена за любимата гимназия у нашите дванадесетокласници.

 

Попътен вятър, випуск 2022!

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