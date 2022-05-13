Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 13.05.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово от 09.00ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.