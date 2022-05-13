НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ СЛАВИ СТОЕВ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 4 часа, брой четения: 8 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 8

Във връзка с ХХIV Национален фестивал на детската книга, учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се срещнаха с писателя Слави Стоев, който представи своята най-нова книга "Сбогом, Страшен чехъл!". Авторът разказа една история за смелостта и приятелството с ... чудовище. По време на срещата децата научиха много интересни начини да преодоляват своите страхове.

Днес за нашите ученици беше истински празник на смелостта.

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