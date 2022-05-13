Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл днес (петък) 13.05.2022г. е прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.