КАРНАВАЛНО ШЕСТВИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 8 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 8

Ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен се включиха в карнавалното шествие, посветено на XXIV Национален фестивал на детската книга.

Влизайки в ролите на различни приказни герои, децата показаха своите театрални умения и любовта си към детската книга. Те предизвикаха положителни емоции и огромен интерес у присъстващите към приказните герои и любимите детски книжки.

Щастливи сме, че сме част от този празник!

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