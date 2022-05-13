Прекъсване водоподаването на кв."Ново село" на 16.05.2022г. (понеделник)

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл на 16.05.2022г.(понеделник) ,ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Ново село"от 08:00ч. до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.