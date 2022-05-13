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Наградени ученици в Националния фестивал на детската книга

13 май 2022 21:16, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 11 минути, брой четения: 12
Поздравления!

Учениците от ОУ "Елисавета Багряна" Калоян Хаджистойчев и Белослава Гайдарова бяха отличени в Националния литературен конкурс “Истории от магазинчето за щастие”. Те получиха днес своите награди на официална церемония в рамките на Националния фестивал на детската книга, който се проведе в Сливен.

Калоян Хаджистойчев получи първа награда във втора възрастова група (11-14 години) в категория "Поезия", а Белослава Гайдарова е на второ място в първа възрастова група (7-10 години) в категория "Проза".

Поздравления, мили ученици!

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Поздравления!Поздравления!Поздравления!Поздравления!
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