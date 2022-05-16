Изпращане на випуск 2022

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 28 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 15

Спортно училище "Димитър Рохов" изпрати днес учениците от випуск 2022. В училищното тържество зрелостниците поднесоха поздравления към своите учители и треньори и се сбогуваха с училищното знаме. Директорката Наташа Иванова поздрави завършващите, а зрелоснтикът Илиян Русев благодари за всеотдайния труд и постигнатите резултати в учението и спорта. Националният флаг издигнаха шампионките по борба свободен стил Софи Тенева и Емине Осман от СК "Стнака Златева". Випускът ще положи ДЗИ по БЕЛ и Държавен изпит по професията "помощник - треньор".

Снимки