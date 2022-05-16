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Захариеви последователи

16 май 2022 12:43, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 23 минути, брой четения: 15
МЕДВЕН

В седмицата, посветена на 50-годишнината на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, по традиция най – малките ученици в гимназията посетиха родната къща на патрона на училището в с. Медвен. Бяха посрещнати и запознати с живота и делото на Захарий Стоянов. В знак на почит поднесоха цветя на паметника на Летописеца.

Денят продължи с разходка сред природата. Учениците се насладиха на приятното време, забележителностите на с. Медвен и посетиха местността „Синия вир“.

Нашите осмокласници се врекоха да бъдат горди последователи на Захарий Стоянов.

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