Официално връчване на първите немски езикови дипломи в Сливен

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 33 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 12

На 12.05.2022 г. на тържествена церемония в зала „МАЙ“, госпожа Сибиле Шабанска, консултант по немски език за Езиковите гимназии, връчи на абитуриентите от немските паралелки на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ първите НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИ в град Сливен. Тези зрелостници имат право вече да следват в университетите в Германия, Австрия и Швейцария.

Поздравления за отличното представяне! Прославяйте България, родния си град и Езиковата гимназия, навсякъде по света!

Поздравления за г-жа Славена Шайкова, учител по немски език в нашата гимназия, която подготви блестящо випуска за трудния изпит!

Благодарности отправяме към всички официални гости, които присъстваха на церемонията и поздравиха абитуриентите с немските дипломи - г-н Камен Костов, заместник-кмет на гр. Сливен, г-жа Сибиле Шабанска, консултант по немски език, г-жа Дина Димитрова, старши експерт в РУО Сливен, г-жа Кисьова, директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.

Попътен вятър, мили момичета и момчета! Успешна реализация в живота!

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