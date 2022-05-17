Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл днес (вторник) 17.05.2022г. е прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.