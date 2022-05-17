СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.05.2022

Бюро по труда-Сливен преди 26 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 21

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

384 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

385 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

386 01.4.2022 20.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

409 06.4.2022 20.5.2022 8 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно/основно

424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно

429 10.4.2022 27.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно

436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

449 18.4.2022 18.5.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет

450 18.4.2022 18.5.2022 2 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ Сливен средно офис пакет

451 18.4.2022 18.5.2022 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет

453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD

455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD

460 20.4.2022 27.5.2022 3 ОПАКОВАЧ Сливен средно

462 20.4.2022 27.5.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно

465 21.4.2022 23.5.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

467 26.4.2022 31.5.2022 3 ЛЕЯР Сливен основно

478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно

483 03.5.2022 31.5.2022 2 МЕХАНОШЛОСЕР Сливен средно

500 04.5.2022 31.5.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, КАТ. В Сливен основно

501 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

502 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

505 05.5.2022 27.5.2022 2 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ Сливен средно

506 05.5.2022 31.5.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

507 05.5.2022 09.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно

511 09.5.2022 17.6.2022 1 ШИВАЧ Сливен основно

512 09.5.2022 31.5.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

516 10.5.2022 10.6.2022 2 МЕХАНИК ГЕНЕРАТОРИ Сливен средно

517 10.5.2022 10.6.2022 2 ГОТВАЧ Сливен средно

518 10.5.2022 10.6.2022 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ Сливен средно

541 12.5.2022 18.6.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

544 12.5.2022 10.6.2022 3 СКЛАДАДЖИЯ Сливен средно

545 12.5.2022 20.5.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

560 13.5.2022 10.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

561 13.5.2022 31.5.2022 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ Сливен средно

562 13.5.2022 17.6.2022 4 ПЛЕТАЧ Сливен средно

565 16.5.2022 17.6.2022 1 ШОФЬОР ТТ АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ С, Д

566 16.5.2022 17.6.2022 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Сливен висше/средно

567 16.5.2022 17.6.2022 1 ИНЖЕНЕР ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Сливен висше

568 16.5.2022 17.6.2022 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно