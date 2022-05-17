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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на кв.Звездите

17 май 2022 09:06, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 15
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл днес (вторник) 17.05.2022г. е прекъснато водоподаването на кв.Звездите от 09:00ч. до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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