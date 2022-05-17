Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.05.2022г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.