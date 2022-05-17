Отличие в света на технологиите

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 11 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 11

В проведения на 14.05.2022 г. национален кръг на олимпиадата по информационни технологии учениците Ален Георгиев Господинов от XII клас в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и Стамен Иванов Владимиров от XII клас от ППМГ „Добри Чинтулов“ се справиха отлично. Те представиха своя проект AXIS – Съвременни системи за визуална информация.

Високият резултат е следствие от екипната работа на двамата участници!