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Отличие в света на технологиите

17 май 2022 10:45, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 11 минути, брой четения: 11

В проведения на 14.05.2022 г. национален кръг на олимпиадата по информационни технологии учениците Ален Георгиев Господинов от XII клас в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и Стамен Иванов Владимиров от XII клас от ППМГ „Добри Чинтулов“ се справиха отлично. Те представиха своя проект AXIS – Съвременни системи за визуална информация.

Високият резултат е следствие от екипната работа на двамата участници!

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