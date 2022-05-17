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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Анализ на потреблението през месец април 2022 г. на клиенти на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД

17 май 2022 15:13, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 17 минути, брой четения: 13
analiz_04.2022
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