Нарушено водоподаването на част от кв.''Ново село''

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл на 18.05.2022г.(сряда) ,ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."Ново село" ул.'' Жельо Войвода'' ул. ''Феликс Канец'' и ул.''Панайот Хитов'' до отстраняване .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.