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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.05.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
384 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
385 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
386 01.4.2022 20.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
409 06.4.2022 20.5.2022 8 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно/основно
424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно
429 10.4.2022 27.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно
436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD
455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD
460 20.4.2022 27.5.2022 3 ОПАКОВАЧ Сливен средно
462 20.4.2022 27.5.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно
465 21.4.2022 23.5.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
467 26.4.2022 31.5.2022 3 ЛЕЯР Сливен основно
478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно
483 03.5.2022 31.5.2022 2 МЕХАНОШЛОСЕР Сливен средно
500 04.5.2022 31.5.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, КАТ. В Сливен основно
501 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
502 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
505 05.5.2022 27.5.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
506 05.5.2022 31.5.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
507 05.5.2022 09.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно
511 09.5.2022 17.6.2022 1 ШИВАЧ Сливен основно
512 09.5.2022 31.5.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
516 10.5.2022 10.6.2022 2 МЕХАНИК ГЕНЕРАТОРИ Сливен средно
517 10.5.2022 10.6.2022 2 ГОТВАЧ Сливен средно
518 10.5.2022 10.6.2022 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ Сливен средно
541 12.5.2022 18.6.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
544 12.5.2022 10.6.2022 3 СКЛАДАДЖИЯ Сливен средно
545 12.5.2022 20.5.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
560 13.5.2022 10.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
561 13.5.2022 31.5.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
562 13.5.2022 17.6.2022 4 ПЛЕТАЧ Сливен средно
565 16.5.2022 17.6.2022 1 ШОФЬОР ТТ АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ С, Д
566 16.5.2022 17.6.2022 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Сливен висше/средно
567 16.5.2022 17.6.2022 1 ИНЖЕНЕР ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Сливен висше
568 16.5.2022 17.6.2022 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно
569 17.5.2022 17.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ с.Самуилово средно
570 17.5.2022 19.5.2022 1 ОГНЯР Сливен средно
568 17.5.2022 19.5.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно
572 18.5.2022 17.6.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
574 18.5.2022 31.5.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
575 18.5.2022 17.6.2022 3 РАБОТНИК БУТИЛИРАНЕ Венец основно