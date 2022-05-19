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ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - 23.05.2022г.

19 май 2022 12:19, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 27 минути, брой четения: 20
111

Моля всеки зрелостник да се запознае с графика за явяване на защита на дипломен проект с дата 23.05.2022г.

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