ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - 23.05.2022г.

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 27 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 20

Моля всеки зрелостник да се запознае с графика за явяване на защита на дипломен проект с дата 23.05.2022г.