ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Учениците - участници в карнавалното шествие, посветено на XXIV Национален фестивал на детската книга, получиха своите грамоти за участие от РБ "Сава Доброплодни", а Стефан Петров от 1. клас беше награден за оригинален костюм.

Поздравления за творческия ентусиазъм и оригиналност на всички участници, родители и учители!

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