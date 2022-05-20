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Съобщение за планов ремонт

20 май 2022 13:50, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 48 минути, брой четения: 27
remont2022

Уважаеми клиенти,

във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 08.06.2022 г. до 30.06.2022г. включително.

 

 

Ръководството на Дружеството се извинява за създаденото неудобство.

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