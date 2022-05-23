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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Курс "Класически масаж"

23 май 2022 12:03, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 39 минути, брой четения: 24
рцир

РЦИР Сливен организира курс "Класически и лечебен масаж". Начало 30.05.2022 година.

За повече информация и записване: 0887811025; 0878577981

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