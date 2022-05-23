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Тренинги по личностно развитие в Сливен

23 май 2022 12:09, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 34 минути, брой четения: 17
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РЦИР Сливен организира провеждане на тренинги и тийм билдинги на следните теми:

-Как да общуваме ефективно/Базисни комуникативни и социални умения

-Умеем ли да водим преговори

-Разрешаване на конфликти/Медиация

-Анти - стрес програми

-Как и къде да търсим работа, да напишем CV и мотивационно писмо

-Рискът, новата сигурност

Контакти: 0887811025; 0878577981.

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