Прекъсване на водоподаването в кв.Речица.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. "Освобождение" на 24.05.2022г.(вторник) е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.